«Адмирал» обыграл «Локомотив», но потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

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Владивостокский «Адмирал» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Адмиралу» принесли шайбы Ивана Глазкова, Ивана Мищенко и Кирилла Воронина.

«Локомотив» ответил голом Брэндона Козуна.

Несмотря на такой результат, «Адмирал» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ после победы «Сибири» над «Автомобилистом».

Ранее сообщалось, что «Барыс» потерпел в КХЛ девятое поражение подряд, уступив «Ладе».

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