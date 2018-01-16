«Адмирал» обыграл «Локомотив», но потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

Владивостокский «Адмирал» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Адмиралу» принесли шайбы Ивана Глазкова, Ивана Мищенко и Кирилла Воронина.

«Локомотив» ответил голом Брэндона Козуна.

Несмотря на такой результат, «Адмирал» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ после победы «Сибири» над «Автомобилистом».

Ранее сообщалось, что «Барыс» потерпел в КХЛ девятое поражение подряд, уступив «Ладе».