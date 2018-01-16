«Барыс» потерпел девятое поражение в КХЛ подряд, уступив «Ладе»

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Тольяттинская «Лада» на своём льду обыграла казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Лады» шайбы забросили Денис Зернов, Игорь Скороходов, Чарльз Дженовей и Алексей Мастрюков, поразивший ворота гостей в овертайме.

«Барыс» ответил голом Алексея Маклюкова и дублем Романа Старченко.

Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером Андреем Назаровым.

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