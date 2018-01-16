«Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером Назаровым

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» продлил соглашение с главным тренером команды Андреем Назаровым.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

🔥 АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ОСТАЕТСЯ С НАМИ! 🔥



Андрей Назаров продлил контракт с нашим клубом.



Подробности скоро на сайте pic.twitter.com/FUpplzCFIk — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 16 января 2018 г.

Назаров возглавил «Нефтехимик» в октябре 2016 года. Прошлый сезон команда завершила на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), не пробившись в плей-офф. В нынешнем сезоне «Нефтехимик» по итогам 50 матчей занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» одержала седьмую победу в восьми последних матчах КХЛ, обыграв «Автомобилист».