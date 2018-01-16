«Сибирь одержала седьмую победу в восьми последних матчах КХЛ, обыграв «Автомобилист»

Новосибирская «Сибирь» на везде обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).