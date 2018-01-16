«Сибирь одержала седьмую победу в восьми последних матчах КХЛ, обыграв «Автомобилист»
Новосибирская «Сибирь» на везде обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Победу новосибирской команде принесли шайбы Глеба Зырянова, Ивана Верещагина, Степана Санникова и Йонаса Энлунда.
«Автомобилист» ответил голом Михала Чайковски.
В параллельном матче челябинский «Трактор» разгромил ханты-мансийскую «Югру» со счётом 4:0.
Ранее сообщалось, что «Металлург» в овертайме одержал победу над «Авангардом» в матче КХЛ.
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