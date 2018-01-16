Шайба Чибисова в овертайме принесла «Металлургу» победу над «Авангардом» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе магнитки шайбы забросили Артур Болтанов, Григорий Дронов, Войтек Вольски и Андрей Чибисов, отличившийся в овертайме.

«Аванград» ответил голами Андре Петерссна, Кирилла Семёнова и Евгения Медведева.

Ранее сообщалось, что в состав сборной Швеции на ОИ-2018 вошли 10 игроков КХЛ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119