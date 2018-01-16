Шайба Чибисова в овертайме принесла «Металлургу» победу над «Авангардом» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе магнитки шайбы забросили Артур Болтанов, Григорий Дронов, Войтек Вольски и Андрей Чибисов, отличившийся в овертайме.

«Аванград» ответил голами Андре Петерссна, Кирилла Семёнова и Евгения Медведева.

Ранее сообщалось, что в состав сборной Швеции на ОИ-2018 вошли 10 игроков КХЛ.