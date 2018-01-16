В состав сборной Швеции на ОИ-2018 вошли 10 игроков КХЛ

Федерации хоккея Швеции объявила состав мужской сборной для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Южной Корее.

В список, опубликованный на официальном сайте федерации, вошли 23 хоккеиста, 10 из которых выступают в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): — голкиперы: Юнас Энрот (минское «Динамо», КХЛ), Виктор Фаст, Магнус Хеллберг («Куньлунь Ред Стар», КХЛ); — защитники: Стаффан Кронвалль («Локомотив», КХЛ), Микаэль Викстранд, Патрик Херсли (СКА, КХЛ), Юхан Франссон , Симон Бертильссон , Расмус Далин, Эрик Густафссон («Нефтехимик», КХЛ), Юнас Анелёв («Авангард», КХЛ); — нападающие: Юаким Линдстрём, Пар Линдхольм, Оскар Мёлер, Фредрик Петтерссон, Деннис Эверберг («Нефтехимик», КХЛ), Джоэль Лундквист, Александр Бергстрём («Сибирь», КХЛ), Виктор Стольберг, Карл Клинберг, Дик Аксельссон, Антон Ландер («Ак Барс», КХЛ), Линус Умарк («Салават Юлаев», КХЛ). Отмечается, что имена ещё двух игроков будет объявлены позже. Ранее стал известен состав сборной Чехии на ОИ-2018.