Сорокин: оргкомитету ЧМ-2018 нравится динамика поступления заявок на билеты

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о количестве полученных заявок на билеты чемпионата мира 2018 года.

«Оцениваем хорошо. 3 млн 141 тыс. заявок — хорошая цифра. Это не предел, но динамика нам очень нравится. Вышел соответствующий пресс-релиз ФИФА, в котором есть удовлетворение текущей ситуацией», — цитирует Сорокина «Р-Спорт».

Председатель оргкомитета также пожелал удачи всем участвующим в лотерее на возможность приобрести билеты на мундиаль.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что в рамках первого периода второго этапа продажи билетов на ЧМ-2018 подано более 3 млн заявок.