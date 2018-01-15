ФИФА сообщила, что в рамках первого периода второго этапа продажи билетов на ЧМ-2018 подано более 3 млн заявок

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что в рамках первого периода второго этапа продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России, подано 3 141 163 заявки.

Об этом говорится в пресс-релизе ФИФА.

Отмечается, что 38% заявок поступили от иностранных фанатов. Лидируют представители Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Колумбии, США, Испании, Польши и Китая.

Первый период второго этапа продажи билетов продлится до 31 января.

Ранее сообщалось, что бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил против использования системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018.