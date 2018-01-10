Бывший президент ФИФА Блаттер выступил против использования системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер выступил против использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России.

«Нельзя использовать чемпионат мира в качестве подопытного кролика для такого серьёзного вмешательства в игру. Использовать систему VAR на чемпионате мира в России было бы ошибкой. Эта система ещё не является зрелой. В разных странах она используется по-разному», — цитирует Блаттера немецкое издание Bild.

Ранее сообщалось, что окончательное решение относительно использования системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 будет вынесено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).