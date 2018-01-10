СМИ: ФИФА намерена использовать систему VAR на ЧМ-2018 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России.

Об этом сообщает AS.

Однако окончательный вердикт будет вынесен Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). В случае положительного решения судейский корпус ФИФА получит возможность составить списки видеоарбитров, которые приедут в июне в Россию.

В 2016 году IFAB одобрил использование системы VAR во время Кубка конфедераций — 2017.

Ранее стало известно, что IFAB обсудит использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 22 января.