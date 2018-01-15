Плющенко уверен, что ЧМ-2018 по футболу в России станет лучшим в истории турнира

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Я уверен, что чемпионат мира пройдёт в России на самом высоком уровне, что он так же станет лучшим в истории, как и Олимпийские игры в Сочи. Они действительно были лучшими по всем позициям. Я был на четырёх Олимпиадах, мне есть с чем сравнивать», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что сборная Дании по футболу будет базироваться в Анапе во время ЧМ-2018.