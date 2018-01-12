Сборная Дании по футболу будет базироваться в Анапе во время ЧМ-2018

Сборная Дании по футболу будет базироваться в Анапе во время чемпионата мира 2018 года в России.

«В Анапе мы будем жить в десяти минутах езды от аэропорта и нашей тренировочной базы, что является совершенно уникальным сочетанием для российских условий», — цитирует тренера сборной Оге Харейде сайт Датского футбольного союза.

Тренер также отметил важность близости базы к Чёрному морю.

На ЧМ-2018 в России датчане встретятся в группе C с командами Франции, Австралии и Перу.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу будет базироваться в Ватутинках во время ЧМ-2018.