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Сборная Дании по футболу будет базироваться в Анапе во время ЧМ-2018

12 января 2018, 12:01

Сборная Дании по футболу будет базироваться в Анапе во время чемпионата мира 2018 года в России.

«В Анапе мы будем жить в десяти минутах езды от аэропорта и нашей тренировочной базы, что является совершенно уникальным сочетанием для российских условий», — цитирует тренера сборной Оге Харейде сайт Датского футбольного союза.

Тренер также отметил важность близости базы к Чёрному морю.

На ЧМ-2018 в России датчане встретятся в группе C с командами Франции, Австралии и Перу.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу будет базироваться в Ватутинках во время ЧМ-2018.

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