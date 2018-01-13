Капризов: российские спортсмены ощущают давление даже дома, на Олимпиаде оно только возрастёт

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов выразил мнение, что отечественным спортсменам придётся столкнуться с серьёзным давлением во время зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, где они выступят под нейтральным флагом.

«Я был на решающем заседании Олимпийского комитета России (ОКР), слышал выступление Ильи Ковальчука и, конечно, полностью согласен с ним и рад тому, что Россия пусть и с потерями, но полетит на Игры. Конечно, для того чтобы рассуждать, какая атмосфера будет вокруг команды на Олимпиаде, мне нужно для начала туда попасть, но я понимаю, что каждому российскому спортсмену будет там совсем не просто. Мы ощущаем давление, находясь здесь, дома. Там оно только возрастёт», — рассказал форвард в интервью RT.

По словам Капризова, он хотел бы выступить на Олимпиаде вместе с российскими звёздами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в частности с Евгением Малкиным и Александром Овечкиным.

«Конечно, я с детства мечтал сыграть с ними на Олимпийских играх, но жизнь есть жизнь. Да у нас и в КХЛ звёзд хватает: у нас есть Ковальчук и Павел Дацюк — такими игроками не может похвастаться никто», — добавил он.

Ранее Капризов поделился впечатлениями о дебютном участии в Матче звёзд КХЛ в 2016 году.