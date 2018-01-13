Капризов: когда впервые попал на Матч звёзд КХЛ, было страшно, я ехал в неизвестность

Нападающий ЦСКА и сборной России по хоккею Кирилл Капризов, принимающий участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в казахстанской Астане, поделился впечатлениями о своём дебютном выступлении на подобном мероприятии в 2016 году.

«Привык ли я к статусу звезды лиги? К этому не надо относиться так серьёзно. Звёзды на небе, а мы обычные люди. Конечно, когда я впервые попал в такую серьёзную команду на матче в Минске, было не по себе, а местами даже страшно. Я никого не знал, ехал в неизвестность. Сейчас в этом плане гораздо проще: освоился», — рассказал форвард в интервью RT.

По словам Капризова, он не знает, как ему удалось к 20 годам получить уже третье приглашение на Матч звёзд КХЛ.

«Могу только заверить вас, что ничего специально для этого не делаю. Это выбор специалистов. Раз выбирают меня, значит, точно знают причину. Но, безусловно, это большая честь для меня. В прошлом году в Уфе мне очень понравилась игра, да и болельщики очень тепло меня принимали. Надеюсь, и в Астане моя игра найдёт отклик в сердцах», — добавил он.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барыса» Найджел Доус исполнил буллит в королевской мантии на Матче звёзд КХЛ.