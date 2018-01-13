Нападающий «Барыса» Доус исполнил буллит в королевской мантии на Матче звёзд КХЛ

Форвард «Барыса» Найджел Доус, принимавший участие в мастер-шоу в рамках Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в казахстанской Астане, оригинальным образом подошёл к участию в конкурсе буллитов.

Свою попытку Доус, являющийся рекордсменом КХЛ по количеству хет-триков в матчах регулярных чемпионатов, исполнил в короне и королевской мантии, которую поддерживали юные воспитанники «Барыса». Ранее сообщалось, что нападающий «Сочи» Павел Падакин пробежал круг на скорость в костюме Супермена на Матче звёзд КХЛ.