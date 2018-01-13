Форвард «Сочи» Падакин пробежал круг на скорость в костюме Супермэна на Матче звёзд КХЛ
Нападающий клуба «Сочи» Павел Падакин, принимавший участие в мастер-шоу в рамках Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в казахстанской Астане, оригинальным образом подошёл к выступлению в конкурсе на скорость.
Свой круг Падакин пробежал в костюме Супермэна, сымитировав полёт популярного супергероя перед финишной чертой.
Для друзей он @PavelPadakin. Для всего мира – Сочимэн. #KHLAllStarpic.twitter.com/9EtoYbIrUh— КХЛ (@khl) 13 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что команда дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу в рамках Матча звёзд КХЛ.
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