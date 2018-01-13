Форвард «Сочи» Падакин пробежал круг на скорость в костюме Супермэна на Матче звёзд КХЛ

Нападающий клуба «Сочи» Павел Падакин, принимавший участие в мастер-шоу в рамках Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в казахстанской Астане, оригинальным образом подошёл к выступлению в конкурсе на скорость.