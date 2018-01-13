Форвард «Сочи» Падакин пробежал круг на скорость в костюме Супермэна на Матче звёзд КХЛ

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Нападающий клуба «Сочи» Павел Падакин, принимавший участие в мастер-шоу в рамках Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в казахстанской Астане, оригинальным образом подошёл к выступлению в конкурсе на скорость.

Свой круг Падакин пробежал в костюме Супермэна, сымитировав полёт популярного супергероя перед финишной чертой.

Ранее сообщалось, что команда дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу в рамках Матча звёзд КХЛ.

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