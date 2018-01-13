Хоккеистка Орлова: в третьем периоде побежали спасать Россию, но уже было поздно

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Капитан женской молодёжной сборной России по хоккею Алина Орлова прокомментировала результат полуфинального матча с командой Швеции на чемпионате мира 2018 года, проходящем в подмосковном Дмитрове.

«Сегодня мы много удалялись из-за грубых ошибок, также мало бросали по воротам соперника, было недостаточно командной игры. Это и стало причиной поражения. В третьем периоде побежали спасать Россию, но уже было поздно», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Она отметила, что хоккеисток начали захлёстывать эмоции, и они попытались отыграться, но ничего не получилось.

«Мы не отчаиваемся и идём дальше с поднятой головой. Без поражений в спорте не бывает побед», — приводит слова Орловой ТАСС.

Россиянки проиграли Швеции в полуфинале, и сыграют с Канадой в матче за третье место.

Ранее главный тренер женской молодёжной сборной России по хоккею заявил, что ему не в чем упрекнуть свою команду.

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