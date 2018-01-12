Тренер женской молодёжной сборной России по хоккею: упрекнуть свою команду мне не в чем

Главный тренер женской молодёжной сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал результат полуфинального матча с командой Швеции на чемпионате мира 2018 года, проходящем в подмосковном Дмитрове.

«Очень хороший матч, в котором мы забили на один гол меньше. После заброшенной шайбы мы опять на эмоциях совершили невынужденную ошибку, когда удалились и дали сопернику забить победный гол. Мы играли до конца, бились, и упрекнуть свою команду мне не в чем», — приводит слова Бобарико ТАСС.

Он отметил, что шведская команда очень хорошо провела матч.

«Это хоккей, через такие поражения будем двигаться дальше. Да, команда расстроена, да, они делали всё, что могли. Но в завтрашнем матче мы должны показать лучшую игру на чемпионате», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила команде Швеции в полуфинале женского молодёжного ЧМ по хоккею.