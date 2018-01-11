Соперник сборной России по футболу на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет товарищеские матчи с Бельгией, Италией и Германией

Сборная Саудовской Аравии по футболу, которая попала в группу А чемпионата мира 2018 года вместе с Россией, Египтом и Уругваем, проведёт ряд товарищеских матчей перед турниром.

Как сообщает Arabnews, на 28 марта, 28 мая и 8 июня запланированы встречи с национальными командами Бельгии, Италии и Германии.

Кроме того, Саудовская Аравия сыграет с Ираком (27 февраля), Украиной (23 марта), и Перу (3 июня).

«Мы готовы к чемпионату мира и посетили большое количество матчей первенства страны. Считаю, что программа подготовки повышает наши шансы достойно выступить на чемпионате мира», — сказал главный тренер команды Хуан Антонио Пицци.

Ранее стало известно, что стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге откроется матчем «Урал» — «Рубин».