Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге откроется матчем «Урал» — «Рубин»

Короткая ссылка
Первыми на готовящемся к открытию стадионе чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге сыграют «Урал» и «Рубин».

Об этом сообщает официальный сайт администрации Екатеринбурга.

Матч 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между командами состоится 1 апреля.

Тестовые игры на арене также проведут московский «Спартак» и пермский «Амкар», которые встретятся с «Уралом» в рамках чемпионата России.

На групповом этапе ЧМ-2018 «Екатеринбург-Арена» примет матчи между сборными Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции.

Ранее СМИ сообщали, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена использовать систему VAR на ЧМ-2018 по футболу.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119