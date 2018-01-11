Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге откроется матчем «Урал» — «Рубин»

Первыми на готовящемся к открытию стадионе чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге сыграют «Урал» и «Рубин».

Об этом сообщает официальный сайт администрации Екатеринбурга.

Матч 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между командами состоится 1 апреля.

Тестовые игры на арене также проведут московский «Спартак» и пермский «Амкар», которые встретятся с «Уралом» в рамках чемпионата России.

На групповом этапе ЧМ-2018 «Екатеринбург-Арена» примет матчи между сборными Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции.

Ранее СМИ сообщали, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена использовать систему VAR на ЧМ-2018 по футболу.