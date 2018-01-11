Супруга Аршавина заявила, что казахстанская модель шантажировала её

Жена бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина сообщила, что казахстанская модель Ольга Семёнова шантажировала её, угрожая передать видео с её мужем в СМИ, если не получит денежное вознаграждение.

«До Нового года она прислала мне видео. Я не стала его смотреть, Аршавин заверил, что на нём нет ничего особенного — они просто отмечали победу в Кубке Казахстана. Спустя некоторое время она написала, что он дал ей свой номер телефона, рассказала об ухаживаниях с его стороны», — заявила Казьмина в интервью RT.

По словам супруги футболиста, казахстанская модель требовала от неё денег, в противном случае обещала отправить видеозапись в местные СМИ.

«Сказала, что передаст запись в казахстанские СМИ, если не получит денежное вознаграждение. При этом съёмки видео датированы октябрём, но опубликовала она их только сейчас, после инцидента с «Аэрофлотом», — добавила Казьмина.

Ранее Казьмина прокомментировала слова Семёновой об угрозах в её адрес.