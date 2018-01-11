Супруга Аршавина заявила, что казахстанская модель шантажировала её

Короткая ссылка
Жена бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина сообщила, что казахстанская модель Ольга Семёнова шантажировала её, угрожая передать видео с её мужем в СМИ, если не получит денежное вознаграждение.

«До Нового года она прислала мне видео. Я не стала его смотреть, Аршавин заверил, что на нём нет ничего особенного — они просто отмечали победу в Кубке Казахстана. Спустя некоторое время она написала, что он дал ей свой номер телефона, рассказала об ухаживаниях с его стороны», — заявила Казьмина в интервью RT.

По словам супруги футболиста, казахстанская модель требовала от неё денег, в противном случае обещала отправить видеозапись в местные СМИ.

«Сказала, что передаст запись в казахстанские СМИ, если не получит денежное вознаграждение. При этом съёмки видео датированы октябрём, но опубликовала она их только сейчас, после инцидента с «Аэрофлотом», — добавила Казьмина. 

Ранее Казьмина прокомментировала слова Семёновой об угрозах в её адрес. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119