Супруга Аршавина прокомментировала слова казахстанской модели об угрозах в её адрес

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Жена бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина в эксклюзивном интервью RT ответила на заявления казахстанской модели Ольги Семёновой, обвинившей её в угрозах причинить вред здоровью.

«Очередной человек, который хочет прославиться за чужой счёт и заработать на этом. Как мне стало известно, она является охотницей за богатыми мужчинами, о чём сама заявляла весьма открыто», — заявила Казьмина в интервью RT.

При этом она отметила, что не вступала в контакт с Семёновой и ничего не отвечала на её сообщения.

Ранее пользователи социальной сети Twitter поддержали намерение Семёновой подать в суд на Казьмину.

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