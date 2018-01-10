Манчини может возглавить сборную Австралии по футболу на ЧМ-2018 в России

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии по футболу.

Тренер сборной Австралии по футболу Ангелос Постекоглу подал в отставку, несмотря на выход команды на чемпионат мира 2018 года в России.

«У Манчини контракт c «Зенитом», но он никогда не тренировал сборную, а что может быть лучше, чем сделать это на чемпионате мира. Это действительно очень сильный кандидат на пост главного тренера сборной Австралии. Считаю, он принесёт новый дух в команду», — цитирует Goal Энгина Дурмуса — представителя компании, которая сотрудничает с агентами Манчини.

Среди других кандидатов значатся Марсело Бьельса, Луи ван Гал, Луис Фелипе Сколари и Свен-Йоран Эрикссон.

Австралия на чемпионате мира 2018 года в России сыграет со сборными Франции, Перу и Дании.

Ранее Манчини не исключил возможности возглавить сборную Италии по футболу.