Следующий бой боксёра Чудинова состоится в марте

Менеджер Альберт Сиеста, представляющий интересы боксёра Дмитрия Чудинова, сообщил, когда состоится следующий бой россиянина.

«Я увидел, что у Дмитрия есть потенциал, при правильном подходе к карьере он ещё покажет яркие бои. Чудинов вернётся на ринг уже в марте. Соперник пока неизвестен», — приводит слова Сиесты ТАСС.

6 января Чудинов решением судей проиграл бой датчанину Лоленге Моку.

Ранее стал известен следующий соперник Александра Емельяненко.