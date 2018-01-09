Следующий бой боксёра Чудинова состоится в марте
Менеджер Альберт Сиеста, представляющий интересы боксёра Дмитрия Чудинова, сообщил, когда состоится следующий бой россиянина.
«Я увидел, что у Дмитрия есть потенциал, при правильном подходе к карьере он ещё покажет яркие бои. Чудинов вернётся на ринг уже в марте. Соперник пока неизвестен», — приводит слова Сиесты ТАСС.
6 января Чудинов решением судей проиграл бой датчанину Лоленге Моку.
Ранее стал известен следующий соперник Александра Емельяненко.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.