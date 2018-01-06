Экс-чемпион мира по боксу Чудинов проиграл бой Моку

Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в среднем весе россиянин Дмитрий Чудинов проиграл датчанину Лоленге Моку.

Победитель поединка был выявлен решением судей по итогам всех десяти раундов. Судьи приняли решение в пользу датчанина — 96:93, 99:90, 93:93.

Мок одержал 11-ю победу подряд. На счету 45-летнего Мока теперь 42 победы (13 — нокаутом), 14 поражений и одна ничья.

У Чудинова теперь два поражения, 20 побед, 13 из которых он одержал нокаутом, и две ничьи.

Ранее Чудинов опроверг информацию о завершении боксёрской карьеры.