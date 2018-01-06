Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко

Поляк Шимон Байор станет следующим соперником российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«4 марта в городе Самаре на турнире «Битва на Волге» я буду драться с Александром Емельяненко», — написал Байор в своём Facebook.

На счету Байора 24 боя, в которых он одержал 17 побед. В активе Емельяненко 25 побед (из них 19 — досрочно) и семь поражений.

Ранее Емельяненко нокаутировал в Грозном американца Цвикера на турнире WFCA 44.