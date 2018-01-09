Футболист «Ливерпуля» Мане рассказал о шансах сборной Сенегала на ЧМ-2018 в России

Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Сенегала по футболу Мане поделился воспоминаниями об успехе родной национальной команды на чемпионате мира 2002 года.

«В детстве я видел выступление Сенегала в четвертьфинале. На мой взгляд, мы имели все шансы дойти до финала — почему бы и нет? У нас была прекрасная команда, которая показывала качественную игру», — сказал Мане в интервью в программе Stan Collymore Show на RT.

Футболист также рассказал, что будет являться успехом на ЧМ-2018 для нынешней сборной Сенегала.

«А сейчас — уже новое поколение игроков, которые ничем не хуже прежних. Если дойдём до самого конца, это станет для нашей сборной большим успехом. Но будет непросто. Мы знаем, как играют европейцы и какой уровень у нас. Но шанс всё равно есть, и мы будем бороться изо всех сил», — заявил Мане.

Ранее сообщалось, что Мане занял второе место в споре за звание лучшего футболиста Африки 2017 года.