Нападающий «Ливерпуля» Салах признан лучшим африканским футболистом 2017 года

Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах назван лучшим футболистом Африки 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Конфедерации футбола Африки, Салах получил награду лучшему игроку континента во время торжественной церемонии в Аккре.

Кандидатура Салаха получила 625 голосов. Второе место занял его партнёр по «Ливерпулю» — сенегалец Садио Мане (507 голосов). Третьим стал форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг (311 голосов).

25-летний Салах в начале года выступал за итальянскую «Рому», после чего летом перешёл в английский «Ливерпуль». В 29 матчах за английский клуб он забил 23 мяча.

Ранее сообщалось, что Салах был признан лучшим арабским футболистом 2017 года.