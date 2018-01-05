Нападающий «Ливерпуля» Салах признан лучшим африканским футболистом 2017 года

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Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах назван лучшим футболистом Африки 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Конфедерации футбола Африки, Салах получил награду лучшему игроку континента во время торжественной церемонии в Аккре.

Кандидатура Салаха получила 625 голосов. Второе место занял его партнёр по «Ливерпулю» — сенегалец Садио Мане (507 голосов). Третьим стал форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг (311 голосов).

25-летний Салах в начале года выступал за итальянскую «Рому», после чего летом перешёл в английский «Ливерпуль». В 29 матчах за английский клуб он забил 23 мяча.

Ранее сообщалось, что Салах был признан лучшим арабским футболистом 2017 года.

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