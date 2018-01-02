Салах признан лучшим арабским футболистом 2017 года

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Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим арабским футболистом 2017 года.

Об этом сообщает Daily Mail.

В опросе участвовали около 100 спортивных журналистов из нескольких арабских стран.

На второй и третьей позициях оказались сирийские нападающие Омар Хрибин, выступающий за «Аль-Хиляль», и Умар Аль-Сума из «Аль-Ахли».

25-летний Салах, летом перебравшийся из «Ромы» в «Ливерпуль», забил 23 мяча в 29 матчах за английскую команду. Кроме того, египтянин в составе сборной квалифицировался на чемпионат мира 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что Салах дал согласие на переход в «Реал».

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