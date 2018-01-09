Число дешёвых билетов на ЧМ-2018 по футболу в России планируется увеличить

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что ведутся переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) об увеличении квоты билетов 4-й категории для российских граждан.

«Увеличение количества билетов 4-й категории возможно. Мы ведём эту работу с ФИФА и надеемся на положительный результат. В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жёстким, оно может корректироваться в ходе продаж», — цитируют Сорокина «Известия».

Цена самого дешёвого билета для россиян составляет 1280 рублей. Всего ФИФА выделила 350 тыс. таких билетов, 210 тыс. из них были распределены уже на первом этапе продаж.

Планируется, что дополнительный пакет билетов 4-й категории можно будет приобрести в порядке живой очереди с 13 марта по 3 апреля.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» перевезёт болельщиков сборной России на ЧМ-2018 по футболу за пять рублей.