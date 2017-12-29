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«Аэрофлот» за пять рублей перевезёт болельщиков сборной России на ЧМ-2018 по футболу

29 декабря 2017, 11:05

Авиакомпания «Аэрофлот» установит специальный тариф экономического класса на перевозку российских болельщиков во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года с участием российской сборной.

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом Владимиром Путиным пообещал перевозить болельщиков российской сборной за символическую сумму.

«Мы перевезём всех российских болельщиков по сети маршрутов «Аэрофлота» в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей», — сказал Савельев Путину.

Тариф составит пять рублей с учетом такс и сборов. Билеты будут продаваться за три дня до и после матча с участием сборной России.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что болельщики смогут приобрести авиабилеты по разумным ценам во время ЧМ-2018.

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