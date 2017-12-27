Мутко: болельщики смогут приобрести авиабилеты по разумным ценам во время ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал информацию о повышении стоимости билетов на авиаперелёты между городами, которые примут чемпионат мира по футболу — 2018 в России.

«Мы обсуждали этот вопрос. Я дал поручение Федеральной антимонопольной службе и Министерству транспорта проверить эту информацию. Хочу обратить внимание, что «Аэрофлот» готовит специальную программу для болельщиков, купивших билеты на чемпионат мира, чтобы они могли приобретать билеты по разумным ценам. Также уже принято решение сделать бесплатный проезд по железной дороге для всех зрителей», — заявил Мутко.

Мутко прокомментировал повышение цен на авиабилеты в период ЧМ-2018

Ранее ФИФА поблагодарила Мутко за его вклад в подготовку к ЧМ-2018.