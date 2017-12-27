ФИФА поблагодарила Мутко за его вклад в подготовку к ЧМ-2018

В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали уход Виталия Мутко с поста главы оргкомитета «Россия-2018».

«ФИФА приняла к сведению решение Виталия Мутко уйти в отставку с должности председателя оргкомитета чемпионата мира. ФИФА благодарит господина Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям», — говорится в заявлении ФИФА, текст которого приводит ТАСС.

Отмечается, что ФИФА продолжит сотрудничество с оргкомитетом «Россия-2018», правительством, Российским футбольным союзом, а также городами-организаторами с целью проведения турнира на «исключительном» уровне.

Ранее сообщалось, что Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу.