Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что покидает пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мутко сосредоточится на работе в правительстве России, а его место в оргкомитете займёт Алексей Сорокин.

«Сорокин будет председателем оргкомитета «Россия-2018», я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы ещё много, но абсолютно уверен, что будет всё подготовлено в срок», — сказал Мутко.

Он также рассказал, что будет входить в его обязанности.

«Мои задачи — обеспечение выполнения обязательств, структура и подготовка. Сорокин, в свою очередь, будет исполнять функцию нашего представителя на мировой футбольной арене», — добавил Мутко.

Ранее Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС).