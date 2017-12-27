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Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу

27 декабря 2017, 15:25

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что покидает пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мутко сосредоточится на работе в правительстве России, а его место в оргкомитете займёт Алексей Сорокин.

«Сорокин будет председателем оргкомитета «Россия-2018», я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы ещё много, но абсолютно уверен, что будет всё подготовлено в срок», — сказал Мутко.

Он также рассказал, что будет входить в его обязанности.

«Мои задачи — обеспечение выполнения обязательств, структура и подготовка. Сорокин, в свою очередь, будет исполнять функцию нашего представителя на мировой футбольной арене», — добавил Мутко.

Ранее Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС).

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