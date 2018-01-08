Назаров: самое главное — что красивые девушки не отказываются от Матча звёзд КХЛ
«Вы знаете, я не хочу комментировать решения своих коллег. Самое главное — что красивые девушки не отказываются, они едут. Все будем с большим удовольствием за ними наблюдать. Надеемся, что они наденут красивые платья. Регламент не позволяет, у девушек будут пиджаки? Тоже хорошо. Самое главное — что девушка не отказывается. Будет на что посмотреть», — приводит слова Назарова «Чемпионат».
Матч звёзд КХЛ состоится в рамках Недели звёзд КХЛ, которая пройдёт в Астане с 10 по 14 января.
Ранее сообщалось, что несколько тренеров клубов лиги — Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов, Андрей Скабелка и Эркка Вестерлунд — не смогут участвовать в мероприятии по различным причинам.