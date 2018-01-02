Вестерлунд заменит Скабелку на посту тренера дивизиона Чернышева на Матче звёзд КХЛ
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд возглавит сборную дивизиона Чернышёва на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вместо Андрея Скабелки.
Как сообщает пресс-служба лиги, причиной такого изменения стало увольнение Скабелки с поста главного тренера омского «Авангарда», которое случилось 29 декабря.
Неделя звёзд КХЛ пройдёт в Астане с 10 по 14 января.
Ранее «Авангард» назвал имя нового главного тренера команды.
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