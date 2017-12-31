«Авангард» назвал имя нового главного тренера команды
Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о назначении Германа Титова на должность главного тренера.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Детали соглашения с 52-летним специалистом не сообщаются.
Отмечается, что Владимир Копать покидает тренерский штаб команды.
До назначения в «Авангард» Титов возглавлял команду Молодёжной хоккейной лиги «Омские ястребы».
Ранее сообщалось, что «Авангард» отправил в отставку главного тренера Андрея Скабелку.
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