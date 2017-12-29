Знарок пропустит Матч звёзд КХЛ по семейным обстоятельствам

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Олег Знарок не сможет принять участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2018 года, который пройдёт в Астане.

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Знарок вынужден пропустить матч по семейным обстоятельствам. Вместо него главным тренером дивизиона Боброва станет Юкка Ялонен, возглавляющий финский «Йокерит».

Неделя звёзд хоккея пройдёт с 10 по 14 января в Астане.

Ранее КХЛ представила форму для Матча звёзд.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119