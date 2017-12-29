Знарок пропустит Матч звёзд КХЛ по семейным обстоятельствам

Главный тренер санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Олег Знарок не сможет принять участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2018 года, который пройдёт в Астане.