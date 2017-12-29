Знарок пропустит Матч звёзд КХЛ по семейным обстоятельствам
Главный тренер санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Олег Знарок не сможет принять участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2018 года, который пройдёт в Астане.
Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Знарок вынужден пропустить матч по семейным обстоятельствам. Вместо него главным тренером дивизиона Боброва станет Юкка Ялонен, возглавляющий финский «Йокерит».
Неделя звёзд хоккея пройдёт с 10 по 14 января в Астане.
Ранее КХЛ представила форму для Матча звёзд.
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