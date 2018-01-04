Главный тренер «Салавата Юлаева» пропустит Матч звёзд КХЛ

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд сообщил, что не сможет принять участие в Матче звёзд КХЛ.

«У меня важные дела, и я буду вынужден поехать в Финляндию для медицинского обследования. Для меня большая честь получить приглашение на Матч звёзд КХЛ. Я расстроен, что не смогу принять участие в этом событии, потому что формула проведения матча новая и очень интересная», — приводит слова Вестерлунда ТАСС.

Матч звёзд КХЛ состоится в рамках Недели звёзд КХЛ, которая пройдёт в Астане с 10 по 14 января.

Вестерлунд должен был возглавить сборную дивизиона Чернышева.

Ранее сообщалось, что был установлен новый рекорд посещаемости домашних матчей «Спартака» в чемпионатах России по хоккею.