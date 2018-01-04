Установлен новый рекорд посещаемости домашних матчей «Спартака» в чемпионатах России по хоккею

На матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым» был установлен новый рекорд посещаемости домашних игр московского клуба.

Встречу, проходившую в Москве на арене «ВТБ Ледовый дворец», посетили 11300 человек.

Предыдущий рекорд составлял 10599 человек и был установлен 9 декабря 2017 года в ретроматче с братиславским «Слованом».

У нас очередной рекорд посещаемости. Прошлый (10599) с #ретроматч`а не устоял - сегодня нас 11300! Спасибо за вашу поддержку. pic.twitter.com/NxxtPwYSQ1 — Спартак Москва (@spartak_hc) 4 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ.