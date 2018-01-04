Установлен новый рекорд посещаемости домашних матчей «Спартака» в чемпионатах России по хоккею

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На матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым» был установлен новый рекорд посещаемости домашних игр московского клуба.

Встречу, проходившую в Москве на арене «ВТБ Ледовый дворец», посетили 11300 человек.

Предыдущий рекорд составлял 10599 человек и был установлен 9 декабря 2017 года в ретроматче с братиславским «Слованом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ.

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