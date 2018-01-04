«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

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Московский «Спартак» на своём льду одержал победу над уфимским клубом «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Победу «Спартаку» принесли шайбы Артёма Подшендялова, Александра Хохлачёва и Райана Стоа.

Гости ответили голами Энвера Лисина и Филипа Ларсена.

В параллельных матчах казанский «Ак Барс» крупно обыграл нижегородское «Торпедо» (7:3), а «Сочи» одержал победу над череповецкой «Северсталью» (4:1).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги.

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