«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Московский «Спартак» на своём льду одержал победу над уфимским клубом «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Победу «Спартаку» принесли шайбы Артёма Подшендялова, Александра Хохлачёва и Райана Стоа.
Гости ответили голами Энвера Лисина и Филипа Ларсена.
В параллельных матчах казанский «Ак Барс» крупно обыграл нижегородское «Торпедо» (7:3), а «Сочи» одержал победу над череповецкой «Северсталью» (4:1).
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги.
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