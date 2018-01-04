Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ

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Российский хоккеист Александр Овечкин одержал победу в голосовании болельщиков и заслужил право стать капитаном сборной Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» набрал 20,99% голосов.

Также капитанами остальных команд выбраны Коннор Макдэвид (Тихоокеанский дивизион, 25,3%), Стивен Стэмкос (Атлантический дивизион, 22,18%) и Пи Кей Суббэн (Центральный дивизион, 16,21%).

Ранее Овечкин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

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