Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Овечкин забросил две шайбы в матче с «Каролина Харрикейнз», одна из которых принесла «Вашингтону» победу в овертайме  со счётом 5:4.

Первой звездой дня лига признала клуб «Вегас Голден Найтс», который победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:0 и продлил победную серию до восьми игр подряд в дебютном для себя сезоне НХЛ. 

Третьим в списке лучших игроков дня стал вратарь «Сент-Луиса» Картер Хаттон, на счету которого 26 отражённых бросков из 28 в матче с «Виннипег Джетс». Кроме того, он помог клубу одержать победу в серии буллитов (3:2).

В матче с «Каролиной» Овечкин забросил свою 100-ю победную шайбу в НХЛ.

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