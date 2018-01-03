Овечкин забросил свою 100-ю победную шайбу в НХЛ
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнз».
Свою вторую шайбу Овечкин забросил в овертайме, тем самым принеся победу «Вашингтону». Этот гол стал для россиянина 100-й победной шайбой в его заокеанской карьере.
.@ovi8 does it again! Another @EASPORTSNHL 3-on-3 winner! #CapsCanes#ALLCAPSpic.twitter.com/uZmeq5AD70— Washington Capitals (@Capitals) 3 января 2018 г.
Овечкин находится на девятом месте в истории НХЛ по показателю решающих голов. Лидирует чех Яромир Ягр, у которого 135 победных шайб.
Ранее сообщалось, что дубль Овечкина и гол Дмитрия Орлова помогли «Вашингтону» одолеть «Каролину» в матче НХЛ.
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