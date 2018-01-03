Овечкин забросил свою 100-ю победную шайбу в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнз».

Свою вторую шайбу Овечкин забросил в овертайме, тем самым принеся победу «Вашингтону». Этот гол стал для россиянина 100-й победной шайбой в его заокеанской карьере.

Овечкин находится на девятом месте в истории НХЛ по показателю решающих голов. Лидирует чех Яромир Ягр, у которого 135 победных шайб.

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина и гол Дмитрия Орлова помогли «Вашингтону» одолеть «Каролину» в матче НХЛ.