Дубль Овечкина и гол Орлова помогли «Вашингтону» одолеть «Каролину» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме одержал гостевую победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе «Вашингтона» отличились Алекс Чиассон (7-я минута), Деванте Смит-Пелли (13-я минута), Дмитрий Орлов (29-я минута) и Александр Овечкин (53-я и 62-я минуты).

За «Каролину» дважды отличился Виктор Раск (6-я и 32-я минуты), ещё по разу — Элиас Линдхольм (46-я минута) и Теуво Терявяйнен (48-я минута).

В других матчах дня «Лос-Анджелес Кингз», «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс» одержали сухие победы над «Эдмонтон Ойлерз» (5:0), «Нэшвилл Предаторз» (3:0) и «Ванкувер Кэнакс» (5:0) соответсвенно.

Ранее российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан третьей звездой месяца в НХЛ.