Никита Кучеров признан третьей звездой месяца в НХЛ

Россиянина обошли голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск и форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бэйли.

На счету финского вратаря Раска 9 побед в 11 матчах регулярного сезона, в которых он не пропусках больше 1,22 шайбы за игру.

Канадец Бэйли набрал 22 очка по системе гол+пас.

В активе Кучерова, выступающего за «Тампу», 8 голов и 12 результативных передач. В текущем сезоне форвард заработал 56 баллов за результативность (25+31) в 38 играх.

With the December these guys had, there's no question why they are the Three Stars of the Month!



⭐ @tuukkarask

⭐⭐ Josh Bailey

⭐⭐⭐ @86Kucherov



Details: https://t.co/5sdMMKuy7spic.twitter.com/G0xMqOpJEV — NHL (@NHL) January 2, 2018

Ранее нападающий молодёжной сборной России Клим Костин поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча чемпионата мира c командой США.