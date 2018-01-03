Никита Кучеров признан третьей звездой месяца в НХЛ

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Россиянина обошли голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск и форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бэйли.

На счету финского вратаря Раска 9 побед в 11 матчах регулярного сезона, в которых он не пропусках больше 1,22 шайбы за игру.

Канадец Бэйли набрал 22 очка по системе гол+пас.

В активе Кучерова, выступающего за «Тампу», 8 голов и 12 результативных передач. В текущем сезоне форвард заработал 56 баллов за результативность (25+31) в 38 играх.

Ранее нападающий молодёжной сборной России Клим Костин поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча чемпионата мира c командой США.

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