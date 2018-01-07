Главный тренер женской сборной России по гандболу рассказал, почему не принимал участия в воспитании дочери и сына

Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, почему не принимал участия в воспитании дочери и сына, и пояснил, как работа в женском коллективе повлияла на его характер.

«Сейчас открою вам секрет: я очень мало принимал участия в воспитании и дочери, и сына. Видимо, поэтому сейчас получаю от них «подарок» — внуков у меня пока нет. Уже ругаюсь по этому поводу. Но с дочерью у меня всегда были отличные отношения, иногда даже лучше, чем с сыном, она всегда меня поддерживала. Иногда мы с ней даже маму дурим вместе, подмигнув друг другу», — рассказал Трефилов в эксклюзивном интервью RT.

«Мой отец говорил о матери: «Я думал, она от бога ко мне пришла пешком, а оказалось, от самого чёрта на колеснице приехала». Конечно, работа в женском коллективе наложила свой отпечаток. Раньше я был самым молчаливым игроком, а теперь самый говорливый тренер. Значит, изменили меня женщины, заставили перейти ближе к их окопу. У меня появилась женская «базарность», видимо, чтобы проще было находить общий язык, я перенял их форму общения», — сказал тренер.

Ранее Трефилов признался, что с женщинами всегда остаётся в дураках.