«Они моей добротой постоянно пользуются»: Трефилов о работе с женской гандбольной сборной

Жёсткая критика в отношении команды — результат недовольства не только подопечными, но и своей работой, рассказал в интервью RT главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов. Специалист также признался, что более чем за 20 лет в женском коллективе так и не сумел разобраться в психологии девушек, и раскрыл некоторые подробности семейной жизни.

Мы пригласили главного тренера женской сборной России по гандболу на интервью в преддверии новогодних каникул, предупредив, что хотим отвлечь его от спорта и поговорить о женщинах. «О женщинах? — удивился он. — Я ничего о них не знаю, так и напишите. Женщины — загадка, которую не в состоянии были разгадать даже величайшие умы человечества, а вы думаете, что у меня получилось? Больше 20 лет работаю в женском коллективе и не перестаю открывать для себя что-то новое».

«Карполь сказал, что по сравнению со мной он неимпульсивный человек»

— Многие западные журналисты, которые давно следят за вашей карьерой, с удивлением и уважением отмечают, что вы феномен в мире спорта: очень эмоционально ругаете своих игроков, но никогда судей. В чём секрет?

— Возможно, они не замечали, но в адрес судей я тоже иногда проявляю бурные эмоции (смеётся). Но когда работаешь с командой, их ошибки — это и твои огрехи в работе. С девушками я провожу каждый день, поэтому чему научишь, то и получишь в результате, и к себе нужно относиться критически. Если я этого человека тренировал, а он не выполняет свою работу, значит, я виноват. А арбитрам что я скажу? Не я же их учил свистеть. Когда был моложе, злость на рефери мог выразить даже действиями. Потом, конечно, повзрослел.

— Значит, когда вы кричите на игроков, злитесь в первую очередь на себя?

— Конечно. Недоработал, не дожал, не добил. Это нормальное состояние. Если вы выкопали недостаточно глубокую яму и вас накрыло взрывной волной, то кто виноват? Правильно — тот, кто копал.

— Вам не кажется, что тренеры женских сборных в принципе ярче проявляют свои эмоции, чем те, кто работает с мужчинами?

— Недавно смотрел интервью Карполя, где он сказал, что по сравнению со мной вообще не импульсивный человек. Простите, Николай Васильевич, но я знаю вас как эмоционального. Для меня вы гуру волейбола. Может быть, постарели чуть-чуть, поэтому боитесь вскочить и взорваться. (Смеётся) Конечно, это шутка, я с огромным уважением отношусь к этому человеку.

— Вы часто используете военную лексику, и к девушкам в разгар игры обращаетесь в мужском роде, особенно указывая на ошибки. Это происходит случайно?

— Я пришёл из мужского гандбола и до сих пор ещё не отойду, не могу перестроиться. Мужские имена обычно короче произносятся, жёстче, чем женские. Например, была у меня Владлена Бобровникова. Пока произнесёшь, уже получишь десяток голов, и можно не выходить. Я сам был игроком, бегал и знаю, что команды должны быть чёткие, отрывистые, понятные и короткие — по звучанию и по содержанию.

— Кажется, для вас гандболистки на время игры перестают быть женщинами и становятся солдатами на поле боя, выполняющими свой долг.

— Да, они действительно выходят на войну — сидят в окопе, отстреливаются. Есть и паникёры, и предатели. Всё есть, всё как в жизни. Для меня каждая игра — небольшая битва. А на войне как на войне — победителей не судят.

— С такими строгими порядками и расслабиться нельзя.

— Если бы я был строгим, они бы давно все разбежались, а они моей добротой постоянно пользуются. С женщинами я всё время остаюсь в дураках. Потом сижу и думаю: «Как же так получилось?» Вот в фильме «Кинг-Конг» такое крупное создание влюбилось в хрупкую барышню, которую кулаком придави — даже сок не потечёт. А он влюбился. И я всегда смотрю на женщин в первую очередь как на женщин. Минус 50%. Сейчас меня опять неправильно поймут и запишут в женоненавистники (смеётся).

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© Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com

«Трефилов, ты сумасшедший, я такое смотреть не хочу»

— Вы давно и счастливо женаты и не раз говорили, что ваша супруга Татьяна — самый терпеливый в мире человек. Так было всегда или в начале вашей карьеры были и ревность, и конфликты?

— Все женщины ревнуют, мужчины, кстати, тоже. Мы вообще очень похожи, только дамы пахнут приятнее. Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, а женщина — само совершенство. Моя жена — герой, вытерпеть меня тяжело. Почему? Далеко ходить не надо: я почти 25 лет на выезде. Она воспитала мне двух прекрасных детей, сыну уже 36, дочери 31, и считаю, что они не самые бестолковые. Ей приходилось очень тяжело: тянуть одной двух этих балбесов, пока я был на сборах. Да и я не подарок, как все мужчины: мусор не выношу, тарелки мою от случая к случаю, живу по принципу «вдруг завтра война, а я уставший».

— Сколько лет вы вместе с Татьяной?

— В начале декабря, восьмого числа, у нас была красивая дата — 38 лет совместной жизни. Всякое в жизни было, но нам хватило ума не разбежаться и остаться вместе. А сейчас уже куда бежать? Кому я, старец, нужен? Жизнь всегда расставляет всё по местам. Вспоминаю своё детство, когда к нам приезжала бабушка по отцу. Её на улице звали Трефильша, она высокая была, худая, жёсткая. А вторая бабушка, по матери, Дуня, была очень ласковая, казачка со множеством юбок, под которыми я прятался от отцовского ремня, когда приносил двойки из школы. И вот бабушки меня спрашивали: «Женька, ты как будешь с женой обращаться?» Я отвечал: «Да я ей спуску не дам!» Получилось совсем наоборот. Может быть, и обижал когда словом супругу, но руки на неё ни разу не поднял, несмотря на те детские обещания самому себе.

— Вы привыкли оставлять рабочие проблемы на работе или бывает, что советуетесь с женой?

— Один раз супруга сходила на соревнования. Это была спартакиада школьников в Тбилиси, ещё в Советском Союзе, и сказала: «Трефилов, ты сумасшедший, я такое смотреть не хочу». Так что стараюсь не тащить домой такие вещи, да и она не лезет в мою работу. Чтобы суметь полностью отключаться от всего дома, знаете, каким умным надо быть? Я себя к этой категории людей не отношу. Команда бывала и у нас дома, когда мы оставались в городе, жена хорошо их принимала, но конечно, ревновала.

— А со стороны дочери не было ревности к вашим игрокам? Ведь, пока она росла, вы воспитывали чужих детей.

— Сейчас открою вам секрет: я очень мало принимал участия в воспитании и дочери, и сына. Видимо, поэтому сейчас получаю от них «подарок» — внуков у меня пока нет. Уже ругаюсь по этому поводу. Но с дочерью у меня всегда были отличные отношения, иногда даже лучше, чем с сыном, она всегда меня поддерживала. Иногда мы с ней даже маму дурим вместе, подмигнув друг другу.

— Работа в женском коллективе повлияла на ваш характер?

— Мой отец говорил о матери: «Я думал, она от бога ко мне пришла пешком, а оказалось, от самого чёрта на колеснице приехала». Конечно, наложила свой отпечаток. Раньше я был самым молчаливым игроком, а теперь самый говорливый тренер. Значит, изменили меня женщины, заставили перейти ближе к их окопу. У меня появилась женская «базарность», видимо, чтобы проще было находить общий язык, я перенял их форму общения.

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«Детей нужно воспитывать, когда они помещаются поперёк кроватки»

— Ваша дочь пошла по стопам матери (Анна Трефилова, как и супруга тренера Татьяна, трудится в финансовой сфере. — RT). Не жалеете, что она не выбрала спорт?

— Она тренировалась, я пытался её к этому подтолкнуть, да и сын был неплохим гандболистом. Что пошло не так? С дочерью — недосмотрел тренер. Была какая-то конфликтная ситуация, она у нас домашняя девочка, а детская команда — это, мягко говоря, маленький волчий коллектив, особенно женская. Сейчас у них всё хорошо в жизни, но я никогда их на работу не устраивал, всего добились сами. А сейчас тем более уже поздно заниматься их воспитанием. Детей нужно воспитывать, когда они помещаются поперёк кроватки, а они оба уже под два метра ростом.

— Может, правильнее давать детям больше свободы? Или вы за то, чтобы держать их в ежовых рукавицах?

— У нас и так достаточно жёсткое воспитание. Даже когда дети уже взрослые, всё равно докладывают родителям, куда и с кем идут. Боюсь давать советы и сам их не принимаю. Сколько лет уже прожил и так и не понял, кому больше повезло — тем, кто по жизни сам шёл и улица его воспитала, или тем, кому помогали. У каждого своя жизнь и своя колея, нужно выбрать дорогу. Во всём лучше не впадать в крайности. Не быть пессимистом и меланхоликом, когда повеситься хочется. Но и грудь раздувать до восьмого размера, как я говорю, тоже не нужно. Нормальный человек всегда где-то посередине. Хотя если вспомнить людей, добившихся успеха в какой-то сфере, — они были «односторонними». Взять хотя бы математика Перельмана — гений, закрывшийся дома. Все великие артисты тоже со своими тараканами.

— Спорт высоких достижений, с его постоянными нервными и физическими нагрузками, для девочек и женщин — благо или зло? Помогает ли воспитывать характер?

— В спорте взрослеют быстрее. Попадаешь в коллектив, в котором нужно не потерять себя. Для мужчины армия — путёвка в жизнь. Это сейчас ребята думают, как её избежать, а раньше шли все. А для девочек спорт — хорошая школа жизни, учит отношениям в группе, целеустремленности. Это очень хорошие качества. Тем более женщины в обществе теперь ничем не уступают мужчинам.

— Случались ли курьёзные случаи в команде?

— Конечно, случались. Часто девушки шутят про мою плохую память. Зато я долго помню их огрехи и припоминаю при случае. Но в этом вопросе у нас с ними полная взаимность.

«Мои любимые актрисы молодости сморщились, как яблочко по весне»

— Какие женские слабости (например, короткую память, излишнюю любовь к косметике) вы можете простить, а какие нет?

— У женщин память не короткая, а избирательная. Особенно хорошо они запоминают плохое. Поэтому мужчинам я не советую признаваться в грехах, иначе потом вам припомнят всё. Отпирайтесь до последнего, нападение — лучшая защита. А магазины у них — это святое, любят накупить «штукатурки», даже в чемодане четверть объёма — косметичка.

— Вы говорили, что не любите женские слёзы. А слёзы радости?

— Такое бывает не часто, но это приятно. У женщин слёзные железы расположены ближе, они постоянно полные, поэтому и плачут.

— А вас можно довести до слёз?

— У каждого такое бывает — и слёзы горя, и слёзы радости. Но мужчина на то и мужчина — грызи подушку по ночам, а утром выходи как огурчик, иначе твоей слабостью могут воспользоваться. Как говорит один мой друг: «Женя, кругом враги, нельзя расслабляться!»

— Есть ли у вас идеал красоты среди женщин?

— Сейчас все мои любимые актрисы молодости сморщились, как яблочко по весне. Мой идеал — настоящая русская красавица с длинными волосами (короткие стрижки я не понимаю). Волосы, походка, манера одеваться — это украшения женщины.

— Наши игроки как раз соответствуют вашим представлениям, почти все с длинными косами...

— В 1984 году, завершив карьеру игрока, я имел неосторожность поехать работать тренером команды десятиклассниц в Азербайджан. Человек пять из той команды можно было смело выставлять на подиум. Седых волос у меня после той поездки прибавилось. В столовую входил последним, а за мной ещё пятеро мужчин. Без женщин было бы скучно, хоть они и создают нам иногда проблемы. Но, ребята, для этого мы и живём!

Игроки сборной России вратарь Елена Уткина и разыгрывающий Дарья Дмитриева - о том, кто больше ест, лучше поет и чаще "получает" от Трефилова.#гандбол#handball#HandballRussia#СборнаяРоссииpic.twitter.com/9WijUW3bqC — Гандбол России (@rushandball) December 8, 2017

«Нам повезло — есть человек, который болеет за страну»

— Считаете ли себя верующим человеком?

— Я не такой поклонник религии, но что-то в душе есть и у меня. Расскажу один случай. Когда перед отлётом на Олимпиаду все прощались с патриархом, если честно, я не хотел подходить. Но позади меня стояли двое боксёров, борцы — пришлось идти. Настаёт моя очередь получить благословение, и я думаю, сейчас подниму голову и посмотрю на патриарха вблизи, какой он. Поднимаю и вместо того, чтобы быть окроплённым святой водой, получаю приличный удар прямо по лбу набалдашником кисти. Кирилл, смеясь, спросил: «А ты кто, сын мой?» Ответил: «Я с теми красивыми женщинами, что прошли до меня».

— Однако благословение получилось удачным, шишка на лбу стоила олимпийского золота. Готовы повторить?

— Ради такого результата согласен сходить ещё раз!

— А в приметы верите?

— Все спортсмены суеверны. Хоть в детстве и не работали приметы, обходил все рогатки и кошек в надежде не получить нагоняй от родителей — не помогало, а всё равно верим.

— Какая примета самая необычная в команде?

— Я у девушек не спрашиваю и о своих не расскажу — перестанут работать.

— Если была бы возможность встретиться с любой женщиной из живших когда-либо, кто бы это был?

— Не задумывался об этом. Считаю, что мне и так везёт с окружением. Возможно, дальше будет ещё лучше. Цыганка на вокзале нагадала мне большую любовь после 55 лет. Вот жду (смеётся).

— Многие спортсмены после окончания карьеры уходят в политику. Как вы к этому относитесь, правильно ли это?

— Я отношусь к этому отрицательно — каждый человек должен быть на своём месте. Политик с детства должен готовиться занять свой пост. Правильной была советская практика построения лестницы: октябрёнок — пионер — комсомолец — коммунист. А сегодня у нас получается по Ленину: каждая кухарка может управлять государством. Не каждая, не всем это дано. Я в политику не хочу, так много обещать я не смогу. Мне предлагали административную работу, но зачем? Любой бухгалтер сделает из меня клоуна. Сегодня нам повезло: есть человек, который болеет за страну. Всё, больше ничего говорить не буду.