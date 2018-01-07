Главный тренер сборной России по гандболу признался, что с женщинами всегда остаётся в дураках

Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов признался, что его спортсменки выходят на матчи как на поле боя, а также в том, что женщины всегда оставляют его в дураках.

«Да, они действительно выходят на войну — сидят в окопе, отстреливаются. Есть и паникёры, и предатели. Все есть, всё как в жизни. Для меня каждая игра — небольшая битва. А на войне как на войне — победителей не судят», — сказал Трефилов в эксклюзивном интервью RT.

«Если бы я был строгим, они бы давно все разбежались, а они моей добротой постоянно пользуются. С женщинами я всё время остаюсь в дураках. Потом сижу и думаю: «Как же так получилось?» Вот в фильме «Кинг-Конг» такое крупное создание влюбилось в хрупкую барышню, которую кулаком придави — даже сок не потечёт. А он влюбился. И я всегда смотрю на женщин в первую очередь как на женщин. Минус 50%. Сейчас меня опять неправильно поймут и запишут в женоненавистники», — добавил наставник.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Люксембурга в отборе ЧМ-2019 по гандболу.