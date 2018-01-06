Сборная России разгромила команду Люксембурга в отборе ЧМ-2019 по гандболу

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Мужская сборная России по гандболу на своей площадке одержала разгромную победу над национальной командой Люксембурга в матче четвёртого тура первого квалификационного раунда чемпионата мира 2019 года в Дании и Германии.

Встреча завершилась со счётом 28:17.

Эта победа стала четвёртой для подопечных Эдуарда Кошкарова в квалификации ЧМ-2019. 11 и 13 января россияне сыграют с командами Словакии и Финляндии.

Ранее сообщалось, что исполком Федерации гандбола России (ФГР) принял решение о продолжении Евгением Трефиловым работы в должности главного тренера женской национальной команды.

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