Сборная России разгромила команду Люксембурга в отборе ЧМ-2019 по гандболу

Мужская сборная России по гандболу на своей площадке одержала разгромную победу над национальной командой Люксембурга в матче четвёртого тура первого квалификационного раунда чемпионата мира 2019 года в Дании и Германии.

Встреча завершилась со счётом 28:17.

Эта победа стала четвёртой для подопечных Эдуарда Кошкарова в квалификации ЧМ-2019. 11 и 13 января россияне сыграют с командами Словакии и Финляндии.

Ранее сообщалось, что исполком Федерации гандбола России (ФГР) принял решение о продолжении Евгением Трефиловым работы в должности главного тренера женской национальной команды.